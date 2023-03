Mediterraneo: Prodi, necessarie grandi strutture di innovazione e attrazione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario avere grandi strutture di innovazione, di ricerca e di attrazione in Italia, con una rete a livello universitario nella regione. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Ci vogliono 15 anni ma il Mediterraneo potrà così cambiare veramente e non con tutte le speranze e le illusioni che abbiamo coltivano invano in questi anni”, ha affermato Prodi, ricordando come una classe media comune sia l’unico strumento “per avere un Mediterraneo di pace”. “Questo deve essere il nostro obiettivo”, ha concluso.(Res)