Migranti: Tajani, Marina, Guardia costiera e di Finanza hanno sempre svolto loro dovere

- La Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza nella gestione dei flussi migratori hanno sempre e comunque fatto il loro dovere. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Siamo grati a queste donne e uomini, che salvano vite umane e non hanno mai lasciato morire nessuno, ed è inaccettabile che venga scaricata su di loro la responsabilità di scafisti che non sanno neanche gestire un peschereccio”, ha detto Tajani. (Res)