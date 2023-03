Mediterraneo: Tajani, c'è sempre più voglia d'Italia all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’estero c’è una grande richiesta d’Italia: in Africa, nel Mediterraneo, nei Balcani e verso l’area indopacifica. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Rinunciare a questo ruolo significa non comprendere quello che dobbiamo fare. Il governo ha le idee abbastanza chiare da questo punto di vista e stiamo lavorando per far sì che la presenza italiana sia qualitativamente e quantitativamente in questa parte del mondo”, ha detto Tajani. (Res)