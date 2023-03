© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I Balcani sono casa nostra”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Nei Balcani ci sono Paesi candidati all’adesione all’Ue: non si può perdere tempo, altrimenti verrebbero lasciati in mano ad altri attori d’influenza”, ha detto Tajani. (Res)