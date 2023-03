Imprese: Tajani, internazionalizzare per far crescere anche l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’internazionalizzazione delle imprese italiane deve servire a favorire la crescita dei Paesi dove si internazionalizza ma anche del nostro. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Siamo un Paese industriale e dobbiamo far sì che le terre rare possano essere acquisite direttamente in Africa, non sfruttando come colonizzatori le risorse di quei Paesi, ma favorendo l’industrializzazione e la crescita di quei territori”, ha aggiunto Tajani. (Res)