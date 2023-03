Energia: Tajani, l'Italia e il Sud possono diventare snodo nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Gioia Tauro è un gioiellino, ora deve diventare “un gioiello” affinché tutto il Sud diventi un hub energetico nel Mediterraneo e in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Dobbiamo certo fare opere infrastrutturali ma bisogna far sì che l’Italia possa diventare il grande protagonista della politica energetica europea”, ha detto Tajani.(Res)