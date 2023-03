Ponte Stretto: Tajani, renderà il Sud più competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rendere più competitivo il Sud: per questo è stato riavviato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Questo consentirà a Sicilia e Calabria di essere realmente collegate al resto del Paese. significa creare decine di migliaia di posti di lavoro, con un’opera che non inquina, avveniristica e la realizzazione di una grande infrastruttura che consentirebbe a tutto il sud di essere più competitivo”, ha detto Tajani. (Res)