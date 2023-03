Ue: Tajani, consiglio prudenza alla Bce, inflazione esogena non si contrasta con aumento tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Consiglio alla Banca centrale europea maggiore prudenza” nelle politiche di contenimento dell’inflazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. Il ministro ha fatto riferimento alle politiche di “innalzamento dei tassi” d'interesse, ritenute non in grado di contrastare “un’inflazione esogena” come quella che si sta riscontrando in Europa. (Res)