Mediterraneo: Tajani, impegnati a favorire il dialogo e difendere minoranze cristiane

- L’Italia è fortemente impegnata nel dialogo interreligioso per difendere tante minoranze cristiane portatrici di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Penso ai palestinesi cristiani che sono elemento di moderazione nel conflitto israelo-palestinese o al ruolo dei cristiani in Egitto. Il dialogo interreligioso per favorire il dialogo culturale”, ha detto Tajani. (Res)