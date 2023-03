Ue: Tajani, nostra politica estera non può non essere inserita in strategia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera dell’Italia non può non essere inserita in una strategia europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “A volte manca la solidarietà ma lavoriamo affinché questa solidarietà possa far crescere il Mediterraneo e il nostro paese possa essere protagonista di questa nuova stagione. Difficile? Sì ma non manca la determinazione per andare avanti”, ha detto Tajani. (Res)