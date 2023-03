© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr per il Sud è fondamentale: “è lo strumento principale per contrastare le diseguaglianze crescenti”. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “La logica economica del Pnrr è che la base della crescita sono le idee” che devono essere “trasformate in crescita e occupazione”, ha detto Padoan. (Res)