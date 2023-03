© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccellenze italiane non hanno un problema di qualità ma di quantità. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “La struttura portante delle piccole imprese è di qualità ma non sufficiente per portarsi dietro tutto il Paese, quindi bisogna espandere la base”, ha aggiunto Padoan. (Res)