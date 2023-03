Napoli: magnete sul contatore elettrico per alterare bolletta, 45enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un magnete sul contatore per pagare una bolletta è meno salata. E' l'espediente scoperto in un ristorante pescheria di Qualiano (Napoli) in Via Fratelli Rosselli. I Carabinieri della locale stazione durante un controllo all’attività hanno notato un magnete sul contatore elettrico. La piccola “modifica” avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi, fino all’88% in meno rispetto a quanto erogato dalla società di fornitura. In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano di 45 anni. Dalle verifiche effettuate il danno stimato ammonterebbe a circa 6mila euro. Il 45enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (Ren)