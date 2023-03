Ischia: Tajani, governo continua a sostenere un territorio che ha sofferto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha seguito sin dall’inizio con grande attenzione il dramma che ha colpito l’isola di Ischia e continuerà ad aiutare un territorio che ha sofferto. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Lavoriamo intensamente. La visita del ministro Musumeci è la conferma dell’attenzione che il governo riserva a questo territorio. quando un territorio è ferito da vicende naturale, con la morte di tante persone, il governo ha il dovere di stare vicino a tutte le persone che soffrono, così come abbiamo fatto da subito”, ha detto il ministro. “Dobbiamo continuare a essere presenti affinché quel territorio non subisca altri danni a causa di un assetto idrogeologico cui bisogna prestare attenzione”, ha detto Tajani.(Res)