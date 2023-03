Mediterraneo: Scannapieco (Cdp), accorciamento catene del valore grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accorciamento delle catene del valore è una grande opportunità per il Mezzogiorno e il Mediterraneo. Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Per alcune catene del valore c’è l'esigenza di riorganizzarsi tra Paesi che hanno una vicinanza culturale, economica, anche di matrice politica e geografica. Si sta verificando un accorciamento delle catene de valore ed è una grande opportunità per il Mezzogiorno e per il Mediterraneo”, ha dichiarato Scannapieco. “Abbiamo tanto margine su questo. Oggi i Paesi dell’area del Mediterraneo rappresentano circa il 9 per cento dell’interscambio esterno dell’Ue. L’interscambio tra l'Italia e questi Paesi è di soli 50,7 miliardi, mentre il solo interscambio tra Italia e Germania è tre volte tanto. C’è un potenziale che dobbiamo assolutamente sfruttare”, ha aggiunto Scannapieco. (Res)