Roma: fallisce investimento e tenta estorsione, arrestato 59enne (2)

- Contestualmente alla notifica della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima i finanzieri di Napoli hanno svolto perquisizioni in due abitazioni e in un'automobile di proprietà del 59enne, il quale non presenta dichiarazione dei redditi dal 2006. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate due pistole semiautomatiche modificate, comprensive di caricatore con cartucce, tre pistole revolver comprensive di cartucce, di cui una con matricola abrasa e una modificata, e circa duecento munizioni di vario calibro per arma corta. Il 59enne è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione e tradotto nel carcere di Poggioreale. SOno in corso approfondimenti sulle armi sequestrate. (Rer)