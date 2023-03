© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro "Per il buon governo delle città", promosso dal coordinamento campano di Forza Italia guidato da Fulvio Martusciello al Grand Hotel Vesuvio di Napoli, in via Partenope 45, dalle ore 11. Presenti il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro dell' Università e la Ricerca, Annamaria Bernini. (segue) (Ren)