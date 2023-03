Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE Termina oggi il Festival Euromediterraneo dell'Economia organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Quotidiano del Sud, con il patrocinio del Comune di Napoli. Nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo saranno presenti, tra gli altri, Romano Prodi, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, Pier Carlo Padoan, Patrizia Toia, vice presidente della commissione per l'industria del parlamento europeo, Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della banca europea per gli investimenti, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Michele Emiliano, presidente regione Puglia, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei. (Ren)