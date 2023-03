Mediterraneo: Tajani, aprire confronto su cosa Italia può fare nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aprire un confronto su ciò che si deve e si può fare in Italia nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Quando parliamo di Mediterraneo dobbiamo parlare di Mediterraneo allargato, comprendendo anche i Paesi dei Balcani e tutto il Medio Oriente. E visto che c’è anche un collegamento diretto verso il Sud, dobbiamo guardare verso la Penisola arabica e l’India. C’è una continuità cui Italia ed Europa non possono non guardare”, ha detto Tajani. (Res)