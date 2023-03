Napoli: nascondeva droga in casa, arrestato 16enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato un 16enne per detenzione di droga a fini di spaccio. E' successo nel pomeriggio di ieri quando durante una perquisizione personale e domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish e 24 stecchette della stessa sostanza. Oltre 200 grammi di stupefacente e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga era nella confezione di un telefono ben nascosta sotto il cartoncino che conteneva il dispositivo. E ancora materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e un tirapugni. Era tutto stipato in un cassettone della sua cameretta. I carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e da ieri pomeriggio il minore si trova nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.(Ren)