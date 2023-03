Caserta: auto in fiamme nel centro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto in fiamme nel centro di Caserta. E' successo questa notte verso le 3.30, quando alcuni passanti hanno segnalato fumo e fiamme uscire da un'automobile parcheggiata lungo il primo tratto di via Acquaviva. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio che aveva già interessato gran parte dell'autovettura limitando i disagi per la circolazione veicolare e per la popolazione residente. (Ren)