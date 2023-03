Ucraina: Urso, Italia in prima linea e pronta a partecipare a ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Urso ha aggiunto che ci sono delle “sessioni di lavoro significative che gli stessi ucraini ci hanno chiesto per quanto riguarda le macchine agricole: l’Ucraina è il più grande produttore di grano e cereali di Europa ma deve produrre" e per farlo "deve ricostruire i macchinari distrutti dalla guerra, sin da subito". "Poi ci sono linee di cooperazione" che possono essere avviate "da subito: le materie prime, minerali preziosi e non e materiali utili alla siderurgia e noi siamo, una cosa che pochi sanno, anche partner dell’Ucraina nel settore aerospaziale”. “Vogliamo preparare le premesse affinché le imprese italiane siano pronte in vista della ricostruzione”, ha detto Urso. (Rin)