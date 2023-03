Infrastrutture: Salini (Webuild) a “Nova”, sull’acqua siamo il numero uno al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild ha 53 miliardi di portafoglio appena annunciati e circa 16 in Italia. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, a Napoli. “Siamo presenti negli Stati Uniti, in Australia, in Medio Oriente, nel Nord Europa. Siamo, con una differenziazione importante, in tutti i Paesi a basso rischio in cui oggi si sviluppa un grandissimo lavoro, che vede come protagoniste le ferrovie ma anche le grandi autostrade di trasporto, e anche e soprattutto l’acqua, nel quale siamo il numero uno al mondo”, ha dichiarato. (Res)