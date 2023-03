Innovazione: Manfellotto (Hitaci), capitale umano leva fondamentale dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitale umano è la leva fondamentale dello sviluppo. Lo ha detto il presidente di Hitaci sts e Digital Innovation hub, Maurizio Manfellotto, in occasione del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Manfellotto ha preso come esempio virtuoso Reggio Calabria, dove sono stati costruiti negli ultimi dieci anni i treni che viaggiano nella metropolitana di Milano, come anche metà della flotta Rock, adibita al trasporto regionale. Tuttavia, ha aggiunto il presidente di Hitaci, a Reggio Calabria sono stati costruiti anche i convogli delle metro di Copenaghen, Honolulu, Tapei, Salonicco e Baltimora. Secondo Manfellotto, “la fabbrica ha avuto la capacità di reagire alle criticità con grande entusiasmo e ha ancora del potenziale”. (Rin)