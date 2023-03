Agroalimentare: Roversi (Future Food Institute), innovazione e tradizione devono viaggiare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione e tradizione devono andare di pari passo. Lo ha detto la presidente del Future Food Institute, Sara Roversi, in occasione del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “La pandemia mi ha dato l’occasione di rendermi contro che qui in Italia c’è una base da cui partire”, ha affermato Roversi, sottolineando che il Paese ha un grandissimo patrimonio dal punto di vista del capitale umano. “Il framework della dieta mediterranea è molto più alto”, ha precisato la presidente del Future Food Institute. “Partendo dal cibo parliamo di salute, mobilità, cultura, creazione, prosperità e politiche”, ha evidenziato Roversi, affermando che la dieta del Mediterraneo “non influisce quindi solo nelle filiere del cibo ma anche nell’impatto sociale e nella riqualificazione del territorio”. (Rin)