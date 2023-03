Autonomia: Pedicini (Met), a manifestazione Napoli anche responsabili dello stato in cui versa il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i nostri attivisti e i tanti cittadini che in questi mesi si sono avvicinati al Movimento Equità Territoriale, abbiamo portato la nostra voce e la nostra presenza alla manifestazione a Napoli contro il progetto di "secessione dei ricchi" del Partito dei governatori del Nord. Era nostro dovere esserci, perché siamo tra i pochi a rappresentare la diversità e a incarnare i veri valori di questa battaglia. È proprio per questo che prendiamo le distanze da tutti quei soggetti politici, in particolare del Partito Democratico, che oggi hanno sfilato in piazza indossando maschere della peggiore ipocrisia. Persone come Giuseppe Provenzano, oggi in quella stessa piazza a parlare di coesione territoriale, quando da ministro Sud non ha mosso un dito perché fosse cancellato ogni proposito di questo scellerato progetto nordista. Con che faccia si presenta nella capitale del Sud chi al Sud ha sistematicamente voltato le spalle?". Lo ha dichiarato l'europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, commentando la manifestazione "Uniti solo se Uguali", promossa dall'Associazione dei sindaci Recovery Sud. "Come MET siamo pronti a ogni azione e a ogni iniziativa di mobilitazione. E se proprio il progetto di Calderoli e della Lega Nord dovesse essere attuato - prosegue Pedicini - non ci resterebbe altro che difendere il Mezzogiorno d'Italia, chiedendo nuove competenze e costituendo una macroregione, come previsto dalla Costituzione. E se ciò ci fosse negato, l'unica strada passerebbe per una riforma costituzionale attraverso la quale attuare una separazione".(Ren)