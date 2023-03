Sud: Giannola (Svimez), necessario creare un piano del lavoro con obiettivi chiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante creare un grande piano del lavoro con obiettivi chiari, guardando molto attentamente verso il sud. Lo ha dichiarato Adriano Giannola, presidente della dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez), nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Oggi con franchezza dobbiamo dire che la spinta a est è finita (…). L’invito dell’Unione europea è quello di guardare attentamente verso sud, ai mercati del futuro: Africa e Medio Oriente”, ha proseguito Giannola. “In questo il sud può essere cruciale, ma è necessario mettere a terra queste grandi idee (…). Il dramma della pandemia e della guerra hanno fatto precipitare il tempo disponibile per realizzar quelle cose che ci consentiranno di fare il nostro dovere rispetto alla salvezza del pianeta”, ha detto Giannola, spiegando l’importante ruolo che può svolgere l’Italia “che sta nel Mediterraneo”. “Ora che c’è bisogno di orientarsi a sud occorre un ‘southern range’ europeo, ed è l’Italia e in particolare la Sicilia e il sud (…). “Questo vuol dire lavoro, intervenire in una società estremamente fragile e contradditoria ridandogli fiducia e prospettiva. Questo è un ingrediente essenziale per il discorso dell’innovazione tecnologica”, ha concluso.(Res)