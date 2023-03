Ponte Stretto: Salini (Webuild), il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture iconiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha bisogno di infrastrutture iconiche. Lo ha dichiarato a proposito del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, a Napoli. “Ho appreso anch’io questa mattina come tutti quanti sui giornali questo decreto che fa ripartire questa grandissima e iconica infrastruttura. Se n’è molto discusso nel recente passato. E’ una di quelle infrastrutture un po’ divisive che hanno sostenitori e detrattori. Per il Paese penso che sia un’operazione straordinaria di vetrina. Il nostro Paese ha bisogno anche di cose iconiche”, ha affermato Salini. “Ricordo quello che è accaduto con la costruzione del ponte di Genova, una città piegata” ma che è uscita da questa situazione “con una grande forza”. “L’infrastruttura è riuscita a riunificare tutta la città in questo sforzo collettivo. Spero che accada lo stesso per il Sud, che il ponte sia un elemento non divisivo ma di unione”, ha detto Salini. L’Ad di Webuild spera che il Ponte sullo Stretto “riesca a essere un’infrastruttura di trasporto che completa la rete di alta velocità in costruzione ma anche una sorta di bandiera che, in un giorno come questo in cui si festeggia l’unità d’Italia, possa essere effettivamente un veicolo di unitarietà e di risorgimento del sentimento di amicizia, di cooperazione, di lavoro che il Sud e il Nord debbono avere insieme”. (Rin)