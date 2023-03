Calcio: fonti Viminale, "allerta" per partita Lazio-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, incontro al quale hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di porto e dell’Amministrazione penitenziaria. E' quanto comunicano fonti del Viminale. La riunione è stata dedicata ad una analisi della situazione del contrasto dei flussi migratori irregolari, delle dinamiche delle prossime manifestazioni di movimenti di matrice anarchica e delle violenze tra frange estreme delle tifoserie. In merito a quest’ultimo tema - continuano le fonti - c’è "allerta" al Viminale sulla prossima partita Lazio-Roma per l’alto rischio di incidenti tra ultras. Attenzione è stata dedicata anche alla partita della Nazionale italiana, in programma a Napoli il prossimo giovedì 23 marzo, con il previsto arrivo di oltre 2.000 tifosi della Nazionale inglese. In generale, preoccupazione è stata espressa sulle possibili "vendette" e "regolamenti di conti" rispetto agli accadimenti degli ultimi mesi che hanno visto coinvolte varie tifoserie in un intreccio di alleanze e rivalità anche a livello internazionale. Per tutelare l’ordine pubblico, è già in corso la pianificazione di rafforzati servizi di controllo e vigilanza da parte delle Forze di Polizia. Dal Viminale si fa intendere che ci sarà "massima attenzione" per scongiurare scontri e danni a cose o persone. (Rin)