Trasporti: Grimaldi (Ics) a "Nova", importante affrontare tema sostenibilità nel settore (2)

- Importanti sono le energie rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico possono risolvere molti dei problemi dei porti in termini di sostenibilità. Le rinnovabili possono probabilmente generare abbastanza energia per i porti stessi ma anche darla alle navi che attraccano “tramite il sistema del plug-in”, ha rilevato Grimaldi. Per le grandi navi e le grandi distanze la questione è più complicata, ha osservato. Esistono “soluzioni più sostenibili come i nuovi carburanti come la famiglia dell’idrogeno, l’ammoniaca, i biofuels” ma le difficoltà emergono “perché non esiste oggi una rete di distribuzione di questi carburanti”, ha proseguito Grimaldi. L’ad ha poi osservato come il Gruppo Grimaldi è aperto a una totale globalizzazione, “abbiamo aperto linee per la Cina, per la Corea, per il Giappone e per l’Australia. Oggi le navi della Grimaldi viaggiano in tutte le parti del mondo”. “C’è un grande sviluppo delle autostrade del mare, quindi anche un rapporto con la logistica, con i porti e tutte quelle tematiche ambientali che non solo trattiamo a livello aziendale” ma anche a livello globale, con le agenzie come le Nazioni Unite e l’Imo “per cercare di trovare una soluzione affinché si raggiunga presto il net-zero, quindi zero emissioni” e frenare il riscaldamento del pianeta che è diventato “un problema importante”. (Rin)