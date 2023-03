Ucraina: ministro Urso, ricostruzione Paese opportunità per industria ferroviaria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

La ricostruzione dell'Ucraina sarà uno degli "asset di crescita più importanti nei prossimi decenni" non solo per l'Europa, "ma anche per l'industria siderurgica e ferroviaria italiana". Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Feuromed, il Festival euromediterraneo dell'economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. L'esponente del governo Meloni ha sottolineato che sarà necessario in futuro "ricostruire l'intero comparto ferroviario ucraino", attrezzando per tempo le nostre imprese a produrre "binari in grado di resistere" ai grandi sbalzi di temperatura in Ucraina. "Si può fare se si programma", ha concluso.