Ucraina: Urso, Italia in prima linea e pronta a partecipare a ricostruzione

24 luglio 2021

- L’Italia è in prima linea nel sostegno all’Ucraina e si sta preparando a contribuire alla ricostruzione del Paese “che diventerà il più grande asset di crescita europeo dei prossimi decenni”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Festival euromediterraneo dell’economia, in corso da oggi a Napoli. “Ci sarà un grande meeting che si svolgerà il 26 aprile a Roma, stiamo preparando i dossier a partire dai corridoi logistici infrastrutturali e portuali per consentire all’Ucraina di esportare le proprie merci via terrestre sin da subito e per consentire ai prodotti che debbano giungere in Ucraina di farlo nei tempi dovuti”, ha detto Urso. “L’obiettivo è realizzare una grande piattaforma logistica in Ucraina, al confine fra Ungheria e Slovacchia, che diventerà la più grande a livello terrestre per canalizzare i prodotti verso l’Europa”, ha aggiunto Urso. (segue) (Rin)