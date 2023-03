Imprese: Urso, riforma fiscale e riforma incentivi sono “due binari della politica industriale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La legge delega per la riforma fiscale e quella sulla riforma degli incentivi sono come due binari di una politica industriale che si deve avvalere di una politica fiscale per l’industria. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Festival euromediterraneo dell’economia, in corso da oggi a Napoli. Queste due leggi delega in Parlamento “procederanno insieme e insieme delineeranno la nuova politica fiscale e industriale del nostro Paese che sia di sostegno e stimolo al nostro Paese”, ha detto Urso.(Rin)