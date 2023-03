Tlc: Rossetti (Open Fiber) a "Nova", fibra ottica permette di cambiare completamente distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ottica permette di cambiare completamente le distanze in base alla disponibilità di connessione. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, parlando con “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo dell’economia (Feuromed) a Napoli. “Open Fiber ha iniziato l’opera di sviluppo della rete nelle principali città del Sud”, quindi a Napoli, Catania, Palermo e Bari c’è una copertura superiore al 90 per cento “e l’utilizzo della rete da parte dei clienti è molto importante”, ha rilevato. “Cinquantotto città principali del Sud sono già cablate e operative, quindi la qualità e la possibilità di lavorare in remoto, di avere lo stesso tipo di connettività di altre città del Nord” rende uguale sostanzialmente la possibilità di “lavorare nel mondo e vivere in Italia, in particolare nel Sud”. La disponibilità delle infrastrutture “diventa il fattore abilitante perché poi si possano far partire delle iniziative imprenditoriali “che utilizzano questa infrastruttura per diventare parte del mondo”, ha spiegato Rossetti. “Cambiano completamente le distanze a seconda della disponibilità di connessione e il caso della fibra ottica va esattamente in questa direzione”, ha osservato Rossetti, secondo cui “le distanze scompaiono perché hai la possibilità di fare le stesse cose nel centro di Milano o in qualsiasi città del Meridione”. (Rin)