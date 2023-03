Turismo: incontro Comune Napoli e Venezuela alla Borsa Mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Nicolas Maduro sta promuovendo lo sviluppo del Paese in diversi settori, con incentivi per nuove imprese e infrastrutture, lo sviluppo del turismo legato alla salvaguardia dell'ecosistema e della sostenibilità. La nostra posizione geografica come porta del Sudamerica ci agevola molto. Siamo stati accolti qui alla Borsa del Turismo di Napoli davvero con affetto e speriamo di costruire con l'Italia e con la città di Napoli, con cui abbiamo affinità, davvero qualcosa di concreto". Lo ha detto la viceministra del Turismo internazionale del Venezuela, Leticia Gomez all'interno degli spazi del Comune di Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo. Gomez, insieme alla console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, Esquia Rubin De Celis Nunez, ha incontrato l'assessore al Turismo e alle Attività produttive di Napoli, Teresa Armato. "In Venezuela si sta assistendo ad una ripresa del turismo - ha detto l'assessore Armato - ad una crescita trasversale pari al 40 per cento e in accordo con il sindaco Gaetano Manfredi intendiamo rafforzare i rapporti con il Paese sudamericano dove stanno aumentando anche gli investimenti in altri ambiti e le occasioni di sviluppo anche per i nostri concittadini. Allo stesso tempo pensiamo all'incoming, dal momento che il Venezuela si sta muovendo in ambito nazionale con accordi bilaterali volti ad incrementare anche i collegamenti aerei". (Ren)