Sud: Armani (Iren) a "Nova", professionalità, infrastrutture e rinnovabili per il rilancio del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sud manca l’infrastruttura organizzativa, servono aziende che formino le persone e creino le professionalità per consentirgli di decollare. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato e direttore generale di Iren, Gianni Vittorio Armani, nel corso della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, a Napoli. E’ per questo motivo che c’è bisogno che “aziende del Nord, strutture organizzate, inizino a investire nel Sud”. “E’ quello che sta facendo Iren con il progetto di rigassificazione di Gioia Tauro ma anche con gli investimenti nel ciclo dei rifiuti e dell’acqua”, ha detto Armani, aggiungendo che c’è anche bisogno “di un indirizzo politico del governo e dell’Europa nel finanziare infrastrutture” di accesso al gas e fonti rinnovabili e “nel creare meccanismi di tariffazione che possano consentire a questi investimenti di realizzarsi”. Secondo Armani, inoltre, il Sud può essere una piattaforma di accesso energetico per tutta l’Europa a patto che si facciamo le infrastrutture necessarie. “La crisi energetica che l’Europa sta affrontando con la Russia ha obbligato a un grande bagno di realtà. I flussi energetici vanno gestiti”, ha dichiarato. Iren ha “un progetto di rigassificazione che abbiamo sviluppato negli ultimi dieci anni a Gioia Tauro, un progetto essenziale che consente a tutta l’Europa di avere una grandissima flessibilità di accesso. E’ anche una piattaforma per il freddo che abilita l’industria agroalimentare nel Sud, che è molto presente e fondamentale per l’export”, ha aggiunto Armani. (segue) (Res)