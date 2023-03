Ponte Stretto: Urso, segnerà rilancio della siderurgia e acciaieria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte sullo Stretto consentirà di creare decine di migliaia di posti di lavoro diretti ma soprattutto significa anche la rinascita della siderurgia e acciaieria italiana. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Festival euromediterraneo dell’economia, in corso da oggi a Napoli. “Stiamo realizzando un piano strategico nazionale che parta dai bisogni del Paese: la cantieristica, la nautica, l’automotive, e le costruzioni, e il ponte è un altro esempio eclatante. Per fare questo abbiamo bisogno di norme europee che contrastino la concorrenza sleale, rispetto a quello che altri Paesi fanno in violazione delle norme ambientale. Il Ponte sullo Stretto sarà anche l’esempio della grande ingegneria italiana”, ha aggiunto Urso. (Rin)