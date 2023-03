Energia: Urso, con rigassificatori colmeremo gap forniture russe, presto saremo hub del gas europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i rigassificatori a Piombino e Ravenna l’Italia colmerà il gap che resta rispetto all'importazione del gas dalla Russia, per poi proporsi come esportatore e snodo del gas europeo. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Festival euromediterraneo dell’economia, in corso da oggi a Napoli. “Dal prossimo anno potremo essere sempre più esportatori di gas verso l’Europa centrale. C’è l’auspicio che vadano avanti gli accordi di approvvigionamento dall’Algeria; mi auguro che presto potremo riprendere a pieno l’utilizzo del gas libico; e poi il raddoppio del Tap dall’Azerbaigian", e ancora "quello che potranno fornire i nuovi giacimenti nel Mar mediterraneo orientale", ha spiegato Urso. Questa rete di gasdotti e rigassificatori consentirà all’Italia di divenire "l’hub del gas europeo ribaltando rapporti di forza decennali”, ha detto Urso. (Rin)