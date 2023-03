Infrastrutture: Salini (Webuild) a “Nova”, sull’acqua il tema non sono tecnicismi e progetti ma le leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di acqua, il tema non sono i tecnicismi o i progetti ma le leggi. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, a Napoli. “Sull’acqua credo che si possa lavorare ancora anche in Italia. C’è il cambiamento climatico e questo vuol dire che ci sarà una minore quantità d’acqua a disposizione per tutti. L’acqua serve”, ha dichiarato. “Abbiamo una normativa legata all’acqua che risale a un certo momento, la legge Galli, con tutta una serie di complicazioni di carattere burocratico per come si gestiscono gli investimenti. Ora abbiamo una sofferenza sul tema dell’acqua e del suo riciclo, di come recuperare l’acqua che buttiamo a mare e che sprechiamo e di come la produciamo quando serve, che è anche il tema dei desalinizzatori”, ha continuato Salini. “Abbiamo dato acqua a tutto il Medio Oriente, lo abbiamo fatto a Dubai, ad Abu Dhabi, in Oman, in Arabia Saudita, si può fare anche in Italia”, ha affermato Salini. (Res)