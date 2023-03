Tlc: Rossetti (Open Fiber) a "Nova", Italia settima in Europa per connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è attualmente al settimo posto in Europa per la copertura nelle reti ad alta velocità. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, parlando con “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo dell’economia (Feuromed) a Napoli. Quando Open Fiber ha iniziato le attività l’Italia “era oltre il 25mo posto in Europa per connettività, oggi siamo settimi”, ha evidenziato Rossetti. “In Italia manca la tv via cavo, che è uno dei grandi fattori di connessione nel resto d’Europa. Oggi noi abbiamo una copertura nelle reti ad alta velocità del 44 per cento e questo significa che l’Italia è settima in Europa, quindi ha recuperato molte delle posizioni di ritardo che aveva”, ha osservato Rossetti. “Questo è in gran parte dovuto agli oltre 6 miliardi di investimento che Open Fiber ha fatto negli ultimi cinque-sei anni”, ha aggiunto. (Rin)