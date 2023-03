Energia: ministro Urso, possibile bypassare Francia con gasdotto Italia-Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’Italia potrebbe approfittare della continua opposizione della Francia all’integrazione della rete del gas spagnola con l’Europa realizzando un gasdotto per collegare la Penisola iberica alla regione italiane del Tirreno. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. Secondo Urso, mancherebbero solo 180 chilometri di gasdotti per collegare la Spagna alla rete europea, ma Parigi sarebbe contraria. “L’Italia può realizzare con il governo spagnolo un gasdotto che dalla Spagna arrivi nel nord del Tirreno, giungendo nella nostra rete bypassando l’opposizione della Francia”, ha detto Urso, sottolineando come i sette rigassificatori spagnoli “oggi praticamente inutilizzati” potrebbero rifornire l’Europa centrale e settentrionale sfruttando l’Italia come snodo. (Res)