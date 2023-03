Autonomia: De Luca, pronti ad accettare sfida, ma ci batteremo contro alcuni contenuti bozza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza Calderoli per l'Autonomia differenziata. La cosa paradossale è che oggi è la giornata dell'Unità nazionale e della bandiera. Per quanto ci riguarda, in Regione Campania siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficenza nei confronti di chiunque. Rappresentiamo un altro Sud e ci teniamo a dirlo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta del venerdì. "Noi ci batteremo contro alcuni contenuti della bozza sull'autonomia - ha aggiunto - ci batteremo contro il residuo fiscale, cioè il lasciare alla Regioni del Centro Nord il flusso di tributi che maturano. In modo particolare, ci batteremo contro misure che riguardano la rottura del sistema sanitario nazionale". (Ren)