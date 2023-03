Industria: Urso, lavoriamo a una maggiore sintonia con Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il governo dell’Italia sta lavorando a una “maggiore sintonia” con Francia e Germania, sia al livello bilaterale che multilaterale, per scrivere insieme le “nuove regole della politica industriale europea. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. Il ministro ha ricordato come con la Francia, nonostante la competizione in molti settori, esistano “partnership forti” e “linee direttici condivise ad esempio su lusso, automotive e spazio”. Anche con la Germania, ha spiegato Urso, “condividiamo un grande bacino, che dall’Emilia-Romagna arrivo fino alla Baviera, che è forse il polo industriale più sviluppato del pianeta”.(Res)