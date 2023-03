Autonomia: De Luca, attacco all'unità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci batteremo contro misure che riguardino la rottura del sistema sanitario nazionale e del sistema scolastico nazionale". Così durante la consueta diretta del venerdì, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha commentato la bozza sull'Autonomia differenziata arrivata in Consiglio dei ministri. "Ci limitiamo oggi a porre un interrogativo: si dice che avverrà a costo zero per il bilancio dello Stato, e siamo curiosi di capire come si farà a recuperare i Livelli essenziali di assistenza, che al Sud sono molto indietro rispetto al Nord, senza investire nuove risorse". Il governatore ha poi aggiunto: "Chiameremo allo scoperto quelli che parlano di nazione ma che stanno distruggendo la Nazione, attaccando l'unità di questo paese". (Ren)