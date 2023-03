Tlc: Rossetti (Open Fiber), digitalizzazione è anche utilizzo delle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione non è solo costruzione di infrastrutture, ma anche il loro utilizzo da parte dei consumatori, delle persone fisiche. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Mario Rossetti nel suo secondo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia (Feuromed). “Oggi in Italia abbiamo tecnologia ftth (acronimo dell’inglese Fiber to the home, “fibra a domicilio”) solo per 3,5 milioni di utenti, a fronte di un’infrastruttura disponibile che supera largamente i dieci milioni di unità immobiliari”, ha aggiunto. Di conseguenza, “a proposito di pianificazione e di politica industriale, per arrivare a una digitalizzazione vera, bisogna ragionare in modo organizzato, strutturato e ordinato, affinché ci si arrivi nel tempo”. Rossetti, per digitalizzazione vera intende infatti che “tutto il Paese, ossia 20 milioni di linee telefoniche” debba migrare dal rame alla fibra ottica, mentre “ancora 15 milioni di linee telefoniche usano ancora vecchie tecnologie”. “Cambiare tecnologia, dal rame alla fibra”, ha aggiunto, “ significa entrare nelle case degli italiani per mettere una borchia ottica e per questo ci vogliono anni di lavoro”. Quindi, secondo Rossetti, “bisogna partire ora per arrivare nel 2030-2031 a questo obiettivo di politica industriale” che riguarda tutto il Paese, ma in particolare il Sud, dove “il divario digitale è più alto”. (Rin)