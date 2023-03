Industria: Urso, importante completare iter approvazione riforme fisco e incentivi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Le leggi delega sulla riforma fiscale e quella sugli incentivi dovranno completare il loro iter di approvazione nel 2023 per consentire un rilancio effettivo del sistema industriale. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Festival euromediterraneo dell’economia, in corso da oggi a Napoli. “Ci sono quasi 2 mila diversi incentivi in Italia: 229 di carattere nazionale e 1757 di carattere regionale”, ha detto Urso. “Sono fra loro difformi, una giungla su cui le Pmi si devono orientare. Abbiamo fatto questa delega sugli incentivi perché la nostra intenzione è quella di sfoltire questa giungla, in modo che ci siano pochi e chiari sentieri, che saranno le strade che le imprese potranno percorrere per ottenere a pieno il sostegno dello Stato”, ha detto Urso. “Questo va accompagnato con la riforma fiscale per quanto riguarda la decontribuzione, il taglio dell’Ires sugli investimenti che vengono realizzati all’interno delle imprese. I due binari procedono assieme e saranno completati nei prossimi mesi”, ha aggiunto il ministro. (Res)