Infrastrutture: Salini (Webuild) a “Nova”, su desalinizzazione Italia può crescere tanto

- L’Italia ha circa il quattro per cento di acqua desalinizzata rispetto al 56 per cento in Spagna, pertanto “si può crescere tanto”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, a Napoli. “Servirebbero una decina di impianti per risolvere il problema. Penso che in un paio d’anni il problema dell’acqua potrebbe essere alle spalle”, ha stimato Salini. Gli acquedotti, invece, non sono un problema perché “in realtà buona parte di quell’acqua che si dice che si perde è acqua che non si paga”. “Il vero problema è lo spreco di acqua che noi facciamo in tutte le città, quella che viene utilizzata per usi civili e viene sì depurata ma poi buttata in mare”, ha avvertito l’Ad di Webuild. “Dovremmo recuperare quell’acqua non per usi potabili ma per esempio per usi industriali e relativi all’agricoltura”, ha continuato. (Res)