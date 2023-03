Turismo: Santanchè, ottimi segnali da quello di montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati stimati da Federalberghi-Confcommercio sul turismo legato alla settimana bianca sono molto incoraggianti e positivi per un settore che ha tanto sofferto per la crisi non solo legata al Covid, ma anche al caro energia. Forti segnali di ripresa che testimoniano che il 2023 sarà l’anno del sorpasso sul 2019". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel commentare i dati di Federalberghi-Confcommercio sulla base di una ricerca commissionata ad Acs Marketing Solutions. "Proprio oggi - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - abbiamo pubblicato sul sito del ministero il nuovo bollettino 'come va il turismo in Italia' nel quale è emerso che nel corso di gennaio 2023, le presenze turistiche nelle varie Regioni italiane hanno registrato risultati positivi, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, Lazio, Veneto e Campania hanno mostrato importanti recuperi in termini di affluenza turistica. Anche il dato di saturazione delle strutture ricettive online conferma il trend di crescita del settore turistico in tutta la penisola italiana. Stiamo lavorando nella direzione giusta, anche se abbiamo ancora tanto lavoro da fare". (Com)