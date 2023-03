Imprese: Santagata (Nomisma Energia), dobbiamo cambiare narrazione Sud Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo cambiare la narrazione che abbiamo del Sud Italia. Lo ha detto il consigliere di Nomisma Energia, Giulio Santagata, in occasione del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Secondo il rappresentante di Nomisma Energia la narrazione deve essere orientata alle eccellenze e potenzialità, nel contesto di un “Sud Pride”. In caso contrario, ha affermato Santagata, “non riusciremo mai ad agganciare le imprese che devono localizzarsi al Sud, ma soprattutto non riusciremo a dare quell’orgoglio necessario ai nostri giovani” per non emigrare. (Rin)