Autonomia: Solombrino, no a disegno che punta a continuare a sottrarre risorse al Meridione

- "Sono particolarmente fiera di rappresentare oggi un Movimento che ha dato contribuito e dato un forte impulso alla nascita della rete dei sindaci del Sud, con l'obiettivo di fare massa critica tra gli amministratori". Lo ha dichiarato Rossella Solombrino, presidente del Movimento Equità Territoriale, commentando la manifestazione dei sindaci della Rete Recovery Sud contro il progetto di autonomia differenziata. "Abbiamo il dovere di informare tutti i cittadini - ha aggiunto - non solo quelli del Sud - che l'autonomia differenziata non è una semplice redistribuzione delle competenze, ma è un disegno preciso che punta a sottrarre risorse ai meridionali. Purtroppo l'incapacità della politica di dire le cose come stanno, fa sì che la gente non sappia quello che sta avvenendo e oggi potremmo essere molti di più di quelli che siamo". Sul tema è intervenuto anche lo scrittore Pino Aprile, fondatore del Movimento Equità Territoriale: "Oggi rompiamo quel muro di complicità e di indifferenza delle istituzioni sull'autonomia differenziata la più grande rapina di tutti i tempi dell'Italia unificata. i sindaci sono la prima istituzione sul territorio, a diretto contatto con i cittadini, e questo elimina l'intermediazione dei parlamentari eletti nel Mezzogiorno, dei presidenti di Regione del Sud, dell'Anci e di tutte quelle istituzioni e rappresentanze che con la scusa della mediazione tradiscono gli interessi del Sud Italia". (Ren)